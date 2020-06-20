البرلمان الليبى يعلن دعمه وتأييده لخطاب الرئيس السيسى حول ليبيا

رحب فتحى المريمى، مستشار رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، بكلمة الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بخصوص ليبيا. وأضاف فتحى المريمى، فى تصريحات لـRT، اليوم السبت، أن البرلمان يؤيد ما جاء فى كلمة الرئيس المصرى عبد السيسي.

ورحب بتأكيد السيسى على أن سرت وحقول النفط خط أحمر، وأن مصر لن تتردد فى التدخل العسكرى إذا ما تجاوز المرتزقة والجماعات الإرهابية تلك المنطقة.

وأشار إلى أن أى تدخل مصرى سيكون بدعوة من الشعب الليبى الذى تظاهر فى عدة مدن دعما لتصريحات السيسى، موضحا أن أى تدخل سيكون تحت إشراف الجيش الليبى وبترحيب شعبي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال إن الجاهزية والاستعداد القتالى للقوات سار أمرا ضروريا وحتميا فى ظل حالة عدم الاستقرار والاضطراب التى تسود منطقتنا ولا توفر المناخ الملائم لجهود تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون اللازمة لإقامة بيئة مناسبة تلبى الطموحات للبناء والتنمية بعيدا عن الصراعات التى تزهق أرواح ودماء الشعوب وتهدر مقدرات أبنائها وتسمح بالتدخلات غير الشرعية التى تقوض إقامة السلام المستدام وتسمح بالاستيلاء على مقدرات الشعوب وتسهم فى انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب وزيادة الظواهر السلبية المتعدية للحدود والأوطان مثل الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة بأبعادها من تهريب سلاح ومخدرات وتجارة بشر.

وأضاف الرئيس، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، أن الأزمة الليبية على حدودنا اليوم خير شاهد على حديثنا تلك الأزمة التى سعت مصر على مدار امتدادها لما يقرب من عقد كامل التحذير من مخاطر وتهديدات تصاعدها، وكان ولا يزال الحرص المصرى منذ البداية على دعم كافة جهود التوصل لتسوية شاملة وسرعة استعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار المصري.