"الأوقاف" تفتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة بنظام المكافأة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي مراكز الثقافة الإسلامية من حملة الماجستير والدكتوراه، وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم أنه سيتم فتح باب التسجيل بالضوابط التالية :أن يكون من الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام،

وأن يكون حاصلًا على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا على الأقل .

كما اشترطت أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن على أن يكون التقدم خلال أسبوع ويمكن التقديم عبر هذا اللينك:

http://ar.awkafonline.com/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI4MCIsImE0cWQ4ajNhbGN3a29nazRvd2tvazh3MHc4c2drazQ0IiwiNDQ5NiIsIjFlNWM0NmM1MDJjZiIsZmFsc2Vd

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أنها استطاعت خلال الـ 6 سنوات الماضية العمل على تحسين أجور الأئمة والعاملين في الوزارة وتحسين الأحوال المادية والمعيشية.

وقالت الوزارة في عرض لأبرز إنجازاتها خلال السنوات الست الماضية، أن الأئمة على الدرجة الثالثة حصلوا على نسب زيادة عالية مقارنة بعام 2014/2015 حيث حصل الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، على زيادة مقداراها 155.5%، فيما حصل من يحملون الماجستير على زيادة 170%، ومن حصلوا على الدكتوراه تم زيادتهم بنسبة 184%، كما حصل الأئمة ممن هم على الدرجة الثانية على زيادات من 90% إلى 105% حسب الدرجة العلمية، والأئمة ممن هم على الدرجة الأولى حصلوا على زيادات من 86% إلى 100.3% حسب الدرجة العلمية الحاصل عليها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أقل زيادة لأحدث إمام معين بلغت 2204.90 جنيها شهريا، فى حين بلغت زيادة بعض الأئمة 2766.20 جنيه شهريا، وبلغت نسبة الزيادة للأئمة الحاصلين على الدكتوراه من المعينين على الدرجة الثالثة 184%.