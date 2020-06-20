اشتباه إصابة رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بطهطا بكورونا ونقله لمستشفى عزل

سوهاج محمود مقبول

سجلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج قبل قليل، وتحديدا مقر لجنة امتحان الثانوية العامة بمدرسة الإعدادية الجديدة بنات، اشتباه إصابة رئيس اللجنة بفيروس كورونا المستجد، وتم نقل الحالة المصابة وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة إلى مقر العزل بمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج.

ومن جانبه أكد مصدر بالتربية والتعليم أن الحالة المشتبه إصابتها "خلف . ف . ع . ع" قادم من محافظة قنا للعمل كرئيس لجنة امتحان الثانوية العامة بإدارة طهطا التعليمية، وأنه حضر إلى مقر اللجنة اعتبارا من أول مساء الخميس إلا أنه شعر مساء اليوم بارتفاع بدرجة الحرارة وإعياء مفاجئ.. تم إخطار مديرية التربية والتعليم وتم إخطار مديرية الصحة والأجهزة الأمنية وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف وتم نقل رئيس اللجنة المشتبه إصابته فيروس كورونا إلى مستشفى طهطا العام للعزل واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة نحوه.

وعلى جانب آخر، بدأت إدارة الطب الوقائي بالتعاون مع الإدارة التعليمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة نحو تطهير وتعقيم مقر الاستراحة التى يقيم بداخله رئيس اللجنة المشتبه إصابته، وكذلك القيام بأعمال التطهير لمقر اللجنة الخاص بامتحانات الطلاب التى من المقرر لها الغد 21 من الشهر الجارى، وتجرى الآن أعمال التقصى حول المخالطين لرئيس اللجنة من لحظة حضوره وحتى ظهور إشتباه إصابته بفيروس كورونا وجار إخطار الجهات المعنية نحو استبدال رئيس اللجنة بأخر لاستكمال أعمال الامتحانات.