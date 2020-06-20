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استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34

السبت، 20 يونيو 2020 08:00 ص
استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم وطقس مائل للحرارة بالقاهرة والعظمى 34 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة ،  وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال  شمال الصعيد لطيف  وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة.
 
وشهد أمس الجمعة ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث ساد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا  .
 
كما شهد شمال الصعيد طقس مائل للحرارة، وجنوب الصعيد طقس حار والرياح نشطة .
 
 

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