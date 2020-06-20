اليوم السابع
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خالد صلاح
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إندونيسيا تعيد فتح أقدم حديقة حيوان لديها مع قيود التباعد الاجتماعى

السبت، 20 يونيو 2020 01:50 م
إندونيسيا تعيد فتح أقدم حديقة حيوان لديها مع قيود التباعد الاجتماعى حديقة حيوان راجونان
رويترز

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أعادت السلطات فى إندونيسيا، فتح أبواب أقدم حديقة حيوان فى البلاد اليوم السبت، لكن مع السماح بدخول عدد محدود من الزائرين، وذلك بعد أن اضطرت لإغلاقها منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشى وباء كورونا، وتؤوى حديقة حيوان (راجونان)، التى يرجع تاريخ إنشائها فى العاصمة جاكرتا إلى 156 عاما، أكثر من 2200 حيوان، بما فيها العديد من الأنواع المهددة بالانقراض فى البلاد.
 
واتخذت الحديقة إجراءات احترازية لإعادة فتح أبوابها، بما فى ذلك قصر عدد الزائرين اليومى على 1000 زائر فقط، ووضع علامات تساعد على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، إلى جانب احترام الإرشادات الصحية.
 
وقال المتحدث باسم الحديقة كيتوت ويدارسانا لرويترز، "نطلب من الزائرين ارتداء الكمامات ولا نسمح للأمهات الحوامل أو للأطفال فى سن التاسعة أو دون ذلك أو لكبار السن بالدخول".
 
وعبر الزائرون، عن سعادتهم بإعادة فتح الحديقة، وقالوا إنهم كانوا يخشون استمرار اغلاقها.
 
وقال أحد الزائرين لرويترز "خلال (أزمة) كوفيد-19، لم يكن هناك دخل مالى للحديقة من الزوار، لذا أردت أن آتى وأقدم لها الدعم".
 
أما بودى هنرى المقيم فى جاكرتا، فقال إنه وزوجته شعرا بالأمان فى حديقة الحيوان وهما فى الهواء الطلق أكثر من الأماكن المغلقة المزدحمة ومراكز التسوق.
 
وتمتلك الحكومة المحلية حديقة حيوان (راجونان)، وقال ويدارسانا إن حيوانات الحديقة ظلت بصحة جيدة وكانت تتلقى الرعاية باستمرار خلال فترة الإغلاق.
 
وعلى العكس من ذلك، تواجه حدائق حيوان أصغر فى البلاد صعوبات فى إطعام حيواناتها خلال الجائحة. ففى أبريل، قالت رابطة حدائق الحيوان الإندونيسية إن معظم حدائق الحيوان فى البلاد لا يمكنها أن تتحمل تكلفة إطعام حيواناتها.
 
وسجلت إندونيسيا 1226 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم السبت، منها 180 فى العاصمة جاكرتا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 45029 حالة إصابة.
 

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