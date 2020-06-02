وكاله صينية: 2000 شخص تلقوا اللقاح التجريبى لكورونا والنتائج جيدة

كتبت هند عادل

كشف تقرير لوكاله شينخوا الصينية إن أكثر من 2000 شخص تلقوا اللقاح التجريبى لفيروس كورونا وأكدت البيانات السريرية أثبتت سلامتهم وفعالية اللقاح، مما يدل على أن التفاعلات الضارة أقل بكثير من المنتجات المماثلة الأخرى، ووفقا للتقرير من المتوقع أن ينهي لقاح كوفيد 19 الصينى التجارب السريرية ويستعد للسوق في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل ، وفقا لبيان لمطور اللقاحات الصينى China National Biotec Group (CNBG).

وكشركة تابعة لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (Sinopharm) ، لدى CNBG لقاحين لفيروس كورونا في إطار التجارب السريرية للمرحلة الثانية وزادت قدرتها على إنتاج اللقاحات.

لزيادة الطاقة التصنيعية ، قامت الشركة ببناء وحدة إنتاج كبيرة في بكين يمكنها تلبية متطلبات حماية السلامة الحيوية العالية، ستتمكن الوحدة من إنتاج 100 إلى 120 مليون لقاح فيروس كورونا سنويًا بمجرد بدء الإنتاج الضخم.

ومن المتوقع استكمال منشأة أخرى لإنتاج اللقاحات في ووهان بحلول نهاية يونيو أو أوائل يوليو من المتوقع أن تنتج وحدتا الإنتاج معًا 200 مليون لقاح فيروس كورونا المعطل سنويًا ، مما سيساعد على ضمان الإمداد الكافي.

وذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين، على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، أن لقاحا صينيا للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قد يكون جاهزا لطرحه فى الأسواق قريبا، ربما فى نهاية العام الجارى، وتلقى أكثر من ألفى شخص يشاركون فى تجارب لقاحات طورها كل من معهد ووهان، ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية.

ووفقا لما ذكرته اللجنة على موقع ويتشات يمكن أن يكون هناك لقاح جاهز للسوق قريبا ربما فى نهاية العام الجارى أو أوائل 2021، ودخلت اللقاحات التى طورها المعهدان المرحلة الثانية من التجارب السريرية ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتى تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.