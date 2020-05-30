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"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19

السبت، 30 مايو 2020 02:32 م
"العليا لعلاج كورونا": أفيجان يدخل مرحلة التجارب السريرية على مرضى كوفيد 19 وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العليا لوضع برتوكولات علاج فيروس كورونا، أن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية في مصر، على مجموعة من المرضي المصابين بكورونا، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النتائج خلال الأيام القادمة، وتابعت: بعدها سوف يتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه أم لا ضمن برتوكولات العلاج.

وقالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العليا لوضع برتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة في تصريحات اليوم، إن الدولة توفر جميع البروتوكولات الحديثة للمرضي، وهناك اهتمام كبير بالمصابين في جميع مستشفيات العزل، وطالبت بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية منعا لتفشي العدوي.

وكانت أكدت اللجنة العليا لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة انتهاءها من تحديث بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا على أن يتم الابقاء على عقار هيدروكسي كلوروكين واستبعاد التامفلو من العلاج خلال الفترة المقبلة.
 
وقالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ طب الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا ان اللجنة انتهت من تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا موضحة أنه تم الابقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض ادوية مضادات الفيروسات 

الصحة

افيجان

كورونا

التجارب السريرية

بروتوكول علاج كورونا

اليوم السابع بلس

كورونا نيوز

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