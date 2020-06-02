وزير الدفاع الروسى يبحث مع نظيره الأمريكى مكافحة وباء كورونا

كتب سمير حسنى

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويجو، ونظيره الأمريكي، مارك إسبر، مكافحة وباء فيروس كورونا والحوار بين البلدين في مجال السيطرة على الأسلحة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن شويجو اقترح على إسبر "توحيد جهود البلدين الرامية إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا بهدف الرد الفعال على مثل هذه الأوضاع في المستقبل، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الخبراء العسكريين المعنيين الذين قاموا بهذا العمل".

وذكرت الوزارة أن شويجو "أعرب عن قلق الجانب الروسي من التدمير الممنهج من قبل الولايات المتحدة للاتفاقات الدولي في مجال السيطرة على الأسلحة، بما في ذلك اتفاق السماء المفتوح"، الذي خرجت منه الحكومة الأمريكية بأمر من الرئيس، دونالد ترامب، يوم 21 مايو.

ووجه وزير الدفاع الروسي إلى نظيره الأمريكي دعوة للمشاركة في الاستعراض العسكري، الذي يخطط لإجرائه في الساحة الحمراء بموسكو يوم 24 يونيو بمناسبة الذكرى الـ75 للانتصار على النازية.