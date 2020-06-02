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مياه المنيا: تصنيع 20 بوابة تعقيم لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:20 ص
مياه المنيا: تصنيع 20 بوابة تعقيم لمواجهة فيروس كورونا بوابات التعقيم
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، عن نجاح الفريق الهندسى بالشركة فى تصنيع 20 بوابة تعقيم، لخدمة العاملين والمترددين على الشركة فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجدوأضاف أنه سيتم تركيب هذه الكبائن، بالمبانى الإدارية لفروع الشركة ومراكز خدمة العملاء فى كافة أنحاء المحافظة كمرحلة أولى .

ونوه الشهاوى أنه تم طباعة إرشادات خاصة بالاحتياطات المتبعة للوقاية من انتشار العدوى، وتم توزيع كمامات ومطهرات على العاملين داخل فروع الشركة وخاصة العاملين الأكثر تعاملا مع الجمهور، وتم إصدار كتاب دورى يمنع دخول اى مكان بالشركة بدون استخدام الكمامة.

وأكد الشهاوى أن الشركة تسعى لتوفير أفضل الطرق لوقاية العاملين بالشركة، وذلك بناء على التوجهات العامة للدولة والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وأعلن المهندس ياسر الشهاوى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه بناء على التوجهات العامة للدولة والمسئولية المجتمعية للشركة، وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة ، بأهمية التعاون مع كل الجهات داخل المحافظة لمواجهة فيرس كورونا المستجد، فإن الشركة دفعت بـ 14 معده للمشاركة فى أعمال التعقيم والتطهير بمدينة المنيا.

وأضاف الشهاوى أن هذه المعدات شملت 6 سيارات 4 أمتار وسيارة 8 أمتار كلور وعدد 4 سيارات 2 كابينه وسياره التوعية و2 ماكينه رش، بتواجد شئون المقر والعلاقات العامة والتوعية والحملة الميكانيكية والامن وفرع المنيا.

وأكد الشهاوى أهمية تضافر كل الجهود خلال هذه الفترة للعبور بالبلاد خلال هذه الجائحة إلى بر الأمان.

ومن ناحية أخرى و فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة وبناءً على التوجهات العامة للدولة وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير المواد التعقيمية داخل الشركة وخارجها لمواجهة فيرس كورونا المستجد فإن الشركة وفرت أدوات ومواد تعقيم لاستخدامها فى تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة والفنية داخل المحافظة.

 


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