مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى: وفاة جورج فلويد بسبب إساءة استخدام السلطة

كتبت: هناء أبو العز

علق جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المفوض السامى للشئون الخارجية، على ما يحدث فى أمريكا قائلا: "نحن هنا في أوروبا مثل شعب الولايات المتحدة، نشعر بالصدمة والفزع من وفاة جورج فلويد".

وأضاف بوريل: "أعتقد أن جميع المجتمعات يجب أن تظل متيقظة ضد الاستخدام المفرط للقوة، وأن تضمن معالجة جميع هذه الحوادث بسرعة وفعالية وباحترام كامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأكد بوريل فى مؤتمر صحفى له: "علينا أن نتأكد، في كل مكان، خاصة فى المجتمعات القائمة على سيادة القانون والتمثيل الديمقراطي واحترام الحريات والحريات، أن الأشخاص المسئولين عن رعاية النظام لا يستخدمون قدراتهم بالطريقة التي تم استخدامه في هذا الموت المؤسف للغاية لجورج فلويد، مشيرًا إلى أن هذا إساءة استخدام للسلطة، ويجب استنكارها ومكافحتها في الولايات وفي كل مكان".

وأضاف بوريل: "ندعم الحق في الاحتجاج السلمي، وندين أيضًا العنف والعنصرية من أي نوع، وبالتأكيد ندعو إلى تخفيف حدة التوترات"، مضيفا: "نحن نثق في قدرة الأمريكيين على الالتقاء كأمة ومعالجة هذه القضايا المهمة خلال هذه الفترة العصيبة، مكررًا أن جميع الأرواح مهمة، وحياة السود مهمة أيضًا".