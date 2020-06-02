اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مشروع قرار بإدانة ترامب لإصداره أوامر باستخدام الرصاص المطاطى ضد المحتجين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:52 م
مشروع قرار بإدانة ترامب لإصداره أوامر باستخدام الرصاص المطاطى ضد المحتجين ترامب
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن مشروع قرار يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإصداره أوامر باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي ضد الاحتجاجات التى طالت جميع الولايات بسبب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية قبل قليل.

 

وقطع العشرات من المتظاهرين فى واشنطن، موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته، خلال زيارتهما لضريح سانت جون بول الثاني الوطني، وجاءت التظاهرة التى نشرت صورها وكالة "رويترز"، بسبب الاعتراض على التمييز ضد السود عقب مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

 

وتشهد العديد من الولايات المتحدة الأمريكية، العديد من المظاهرات، احتجاجاً على مقتل الأمريكى من أصل أفريقي جورج فلويد، على أيدى رجل شرطة أبيض.

 
 
 
 

الشرطة الامريكية

مقتل جورج فلويد

ولاية كاليفورنيا

ترامب

مظاهرات أمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

متظاهرون يقطعون موكب ترامب خلال زيارته لضريح "جون بول" فى واشنطن.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:41 م

ترامب: حاكم نيويورك جعل المدينة فريسة سهله للمخربين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:30 م

زيارة ترامب لكنيسة "الرؤساء" تشعل مزيدا من الغضب.. صحف أمريكية: الشرطة فرقت المتظاهرين بالغاز ليلتقط الرئيس الصور ممكسا بالإنجيل دون صلاة.. أسقف واشنطن: رسالته تخالف تعاليم يسوع وكل ما ندافع عنه ونؤيد المحتجين

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:30 م

ترامب يشكر نفسه على هدوء الأوضاع فى واشنطن ومينابوليس.. اعرف القصة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة