اليوم السابع
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محافظ دمياط : سحب رخص 62 سيارة بسبب عدم ارتداء الكمامة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:48 ص
محافظ دمياط : سحب رخص 62 سيارة بسبب عدم ارتداء الكمامة مخالفات مرورية
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه ووفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإلزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى بإرتداء الكمامة الواقية وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" ، قامت إدارة المرور بدمياط بقيادة العقيد حازم راتب بتكثيف دورياتها من خلال نشر عدد من الكمائن المرورية بمناطق عدة وذلك لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والركاب بتنفيذ ذلك القرار.. 

 

و أضافت المحافظ  أنه وخلال تلك الحملات المُنفذة على مدار اليوم الاثنين وأمس الأحد تم سحب رخص عدد 62 سيارة أجرة لمخالفتهم هذا القرار ، مؤكدة على إدارة المرور بتكثيف الجهود بكافة المناطق بجميع المراكز والمدن و مصادرة اية مركبة توكتوك يخالف قائدها تلك التعليمات.

 

 

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم البدء في إتخاذ إجراءات تخصيص خط ساخن سيتم تفعيله على مدار الأربع وعشرين ساعة لتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا فى أسرع وقت، وذلك لتخفيف الضغط عن الخط الساخن 105 التابع لوزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود خلال تلك الفترة العصيبة للعبور من تلك الأزمة قريباً.

كما وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مدير إدارة المرور بشن حملات مكثفة على المواقف وبالمناطق المختلفة بالمراكز والمدن لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والنقل الجماعى و مركبات التوكتوك و الركاب بارتداء الكمامات الواقية، مشددة على سحب رخص السيارات ومصادرة مركبات التوكتوك فى حال مخالفة ذلك القرار، كما وجهت بتقديم تقرير يومى بتلك الأعمال.

و أكدت المحافظ أنه سيتم وضع استراتيجية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات ارتداء الكمامة بالبنوك و الجهات الخدمية والأسواق لافتة إلى فرض غرامات فورية للمخالفين

 

 

 

 


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