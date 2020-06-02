اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بني سويف: توريد 208 ألف و438 طن قمح إلى الصوامع والشون

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:47 م
محافظ بني سويف: توريد 208 ألف و438 طن قمح إلى الصوامع والشون قمح - أرشيفية
بنى سويف - أيمن لطفي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إنتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأشار محافظ بني سويف في بيان إلي إستلام وتوريد 1786طن قمح أمس الاثنين ، ليصل إجمالي الكميات الواردة الي الصوامع والشون منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى  208 ألف و438 طن قمح ، بنسبة  104.2.% من المستهدف توريده هذا الموسم. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

 يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، منذ إنطلاقه  في  15 أبريل 2020 ليختتم  في 15 يوليو المقبل. 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصريه

اخبار المحافظات

بني سويف

توريد القمح

الصوامع والشون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة