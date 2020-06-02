محافظ بني سويف: توريد 208 ألف و438 طن قمح إلى الصوامع والشون

بنى سويف - أيمن لطفي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إنتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، لافتا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع.

وأشار محافظ بني سويف في بيان إلي إستلام وتوريد 1786طن قمح أمس الاثنين ، ليصل إجمالي الكميات الواردة الي الصوامع والشون منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى 208 ألف و438 طن قمح ، بنسبة 104.2.% من المستهدف توريده هذا الموسم.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من:مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية.

يذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 133 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن،حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن ،إذ يستمر موسم التوريد 3 أشهر، منذ إنطلاقه في 15 أبريل 2020 ليختتم في 15 يوليو المقبل.