اليوم السابع
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وخط ساخن جديد..

محافظ الإسكندرية: نحن مسئولون مسئولية كاملة عن المرضى بالمستشفيات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:50 م
محافظ الإسكندرية: نحن مسئولون مسئولية كاملة عن المرضى بالمستشفيات محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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أكد محافظ الإسكندرية ،علي المتابعة الشديدة على مدار اليوم لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن "كورونا"، وأوضح خلال جولة بمستشفى الحميات قائلا: " نحن مسئولين مسئولية كاملة عن المرضى بالمستشفيات ولن يُسمح بأي تقصير في ذلك ، لافتا إلى  مرور لجان متابعة على المستشفيات للتأكد من انتظام العمل لكافة الطواقم الطبية وتوافر العلاج للمواطنين فضلاً عن أنه سيتم تخصيص خط ساخن بشأن "كورونا "لتسهيل التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية لتخفيف الضغط عن الخط 105.

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها اليوم أن محافظ الإسكندرية مستشفي حميات الإسكندرية، للوقوف علي كفاءة العمل بها، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص في المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

 

وخلال الجولة قدم الشريف باسم شعب الإسكندرية رسالة شكر إلي الأطباء مشيدا بالتضحية القوية التي يقومون بها. وأكد علي حرص المحافظة علي تقديم كافة سبل الدعم لهم ولذويهم مؤكدا على أن مكتبه مفتوح لتلبية احتياجات لهم ولذويهم .

وتفقد المحافظ أقسام المستشفي المختلفة، واستفسر  من مديرة المستشفي عن كافة الاحتياجات من المستلزمات الطبية الغير متوفرة أو الناقصة.

 

وحرص محافظ الإسكندرية على المرور بكافة أنحاء المستشفي وتتبع كافة المراحل التي يمر بها المريض داخل المستشفي بدءا من الدخول مرورا بالتحليلات والأشعة  وحتي أخذ المسحة انتهاءً بمناطق العزل.

وقد إستمع لشرح الدكتورة مدير مستشفى الحميات، حول الإجراءات التى يتم إتباعها لإستقبال مرضى الاصابة أو المشتبه فى إصابتهم ، حيث يتم قياس درجة الحرارة على باب الإستقبال ، ثم يتم التوجه الى العيادات للكشف ،و فى حالة الاشتباه يتم إجراء التحليلات و الاشاعات الازمة ،التى تستغرق من 10 الى 12 ساعة وفى حالة تأكد الإصابة يتم العزل و تحويل المريض الى أحد مستشفيات العزل بالإسكندرية و فى مقدمتهم مستشفى العجمى النموذجى ، و أكدت على أن المستشفى متوفر بها كافة المستلزمات الطبية.

محافظ الاسكندرية 2
محافظ الاسكندرية 2

 

محافظ الاسكندرية 3
محافظ الاسكندرية 3

 

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

 


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