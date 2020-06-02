فيديو.. كيف ركعت التهديدات الأمريكية أردوغان؟

إيمان حنا

منذ إعلان تركيا شراء منظومة إس 400 الدفاعية من روسيا اشتعلت الأزمة مع أمريكا فيما يتعلق بصفقة طائرات إف 35، فقامت أمريكا بتخيير تركيا بين طائرات إف 35 أو المنظومة الروسية إس 400، وفق تقرير البى بى سى.

ومن جانبه تحدى أردوغان تصريحات أمريكا معلنا انها حصلت بالفعل على طائرات روسيا إس 400 فرد ترامب بأنه لن يبيع طائرات إف 35 لتركيا بسبب هذا التصرف. وفق صحيفة ينى تشاغ التركية.

وعقب ذلك اعلن المتحدث باسم اردوغان تأجيل تفعيل منظومة إس 400 مدعيا أن هذا بسبب كورونا.

البعض اعتبره تراجعا تركيا مهينا نتيجة التهديدات الأمريكية، ومن جانبه اعترف رئيس صناعة الدفاع التركية باستلام بلاده جزءا من صفقة أف 35، ما يدلل على أن تركيا لن تخرج من التبعية الأمريكية حيث فضلت أن تهدر مليارى دولار ثمن صفقة أس و رميها بالمخازن حتى لا تغضب حليفتها أمريكا وإسرائيل الشريك الاستراتيجى.