اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فوائد تناول سمك التونة على صحة جسمك

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:00 ص
فوائد تناول سمك التونة على صحة جسمك تونة-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التونة واحدة من الاكلات المفضلة عند الكثيرين وهى من أنواع الاسماك الشهيرة التى تتميز بمذاقها الطيب، ويمكن تناولها بطرق مختلفة، فضلا عن ذلك يحتوى سمك التونة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم حيث تحتوى على مصدر كبير من الاحماض الدهنية أوميجا 3 والبوتاسيوم والمغنسيوم والحديد وفيتامين أ وب .

وحسب ما ذكره موقع  food.ndtv فأن هناك فوائد عديدة لتناول التونة على صحة الجسم وهى:

فوائد تناول التونة

1:تحتوى التونة على نسبة عالية من الفيتامينات والاحماض الدهنية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية

2:تحتوى التونة على نسبة عالية من البوتاسيوم الذى يعمل على خفض مستوى ضغط الدم، لذلك فهى مفيدة لمرضى الضغط المرتفع.

3:ينصح بتناول التونة دائما لاحتوائه على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بالالتهابات ، كما انها تعزز صحة العضلات والمفاصل وتحد من خطر الاصابة بهشاشة العظام.

4:تحتوى التونة على نسبة عالية من الزنك وفيتامين سي وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

5:تعتبر التونة واحد من افضل الأطعمة التى تحد من خطر الاصابة بمرض السرطان وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

6:ينصح مرضى السمنة بتناول التونة بشكل اساسى وذلك لاحتوائه على بعض الخصائص التى تحد من خطر الاصابة بمرض السمنة وتساعد على حرق الدهون من الجسم.

7:يساعد فيتامين ب الموجود فى سمك التون على تعزيز صحة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة، كما انها تحد من خطر الاصابة بالشيخوخة المبكرة.

8:تناول التونة بشكل اساسى يمد الجسم بالنشاط والطاقة ، كما انه يساعد على التركيز والنشاط.

9: تعزز صحة الجهاز العصبى وتحد من خطر الاصابة بالزهايمر وأمراض الخرف.

 


تونة

فوائد التونة

تناول التونة

الجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة