فوائد اوميجا 3 لتقوية جهازك المناعى ضد كورونا

كتبت هند عادل

الأوميجا 3 من المصادر الهامة التى تقوى وتدعم جهاز المناعة لمقاومة الأمراض خاصة مع انتشار فيروس كورونا، والأوميجا 3 له فوائد صحية هامة في محاربة الاكتئاب والقلق ودعم صحة الجسم والعقل وفقا لما أكده تقرير لموقع healthline الطبى.

ويشمل الجهاز المناعي مجموعة متنوعة من الخلايا التي تؤدي وظائف مهمة لتعزيز المناعة في جميع أنحاء الجسم، تشير الأبحاث إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية EPA و DHA ، وفيتامين D ، والبروبيوتيك ، والميلاتونين ، والكركمين يمكن أن تساعد في تنظيم الأداء المناعي وتعزيز الصحة العامة، زيادة تناولك للعناصر الغذائية التي تعزز المناعة والعوامل الغذائية هي استراتيجية حكيمة لتحسين صحتك المناعية

فوائد اوميجا 3 لتقوية المناعة



هناك طلب مرتفع على الاستراتيجيات الطبيعية لتقوية جهاز المناعة هذه الأيام ، وليس من الصعب معرفة السبب

والجهاز المناعي هو نظام دفاعي يساعد على حماية الجسم من مسببات الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا، وهي تشمل مجموعة متنوعة من الخلايا المرتبطة بالمناعة التي يمكن تصنيفها على نطاق واسع إما كخلايا مناعية فطرية أو متكيفة

، تشير الأبحاث إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تعزز صحة المناعة عن طريق الحد من استجابات الإجهاد الخلوي التي تؤدي إلى صحة دون المستوى الأمثل وتعزيز وظيفة الخلايا المناعية.

فوائد الاوميجا 3 الصحية



الاوميجا 3 يمكن أن تحارب الاكتئاب والقلق خاصة أن الاكتئاب هو أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا في العالم، وتشمل الأعراض الحزن والخمول وفقدان الاهتمام العام بالحياة، والقلق، وهو أيضًا اضطراب شائع، يتميز بالقلق المستمروالعصبية خاصة مع قلق وفزع الجميع من انتشار فيروس كورونا.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون أوميجا 3 بشكل منتظم هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ،وهناك ما هو أكثرمن ذلك، عندما يبدأ الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب أوالقلق بتناول مكملات أوميجا 3 ، تتحسن أعراضهم.

الاوميجا 3 تحسن صحة العين



DHA وهو نوع من أوميجا 3 ، هو مكون هيكلي رئيسي لشبكية العين، عندما لا تحصل على ما يكفي من DHA ، قد تنشأ مشاكل في الرؤية، ومن المثير للاهتمام أن الحصول على ما يكفي من أوميجا 3 مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضمور البقعي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية لتلف العين والعمى الدائم.

أوميجا 3 يمكن أن تعزز صحة الدماغ أثناء الحمل



أوميجا 3 هي ضرورية لنمو الدماغ وتطوره عند الرضع، ويرتبط الحصول على ما يكفي من أوميجا 3 أثناء الحمل بفوائد عديدة للطفل بما في ذلك ذكاء أعلى، تواصل أفضل ومهارات اجتماعية، مشاكل سلوكية أقل، انخفاض خطر تأخر النمو، انخفاض خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والشلل الدماغي

أوميجا 3 تحسن عوامل الخطر لأمراض القلب



النوبات القلبية والسكتات الدماغية هي الأسباب الرئيسية للوفاة، منذ عقود لاحظ الباحثون أن المجتمعات التي تأكل الأسماك لديها معدلات منخفضة جدًا من هذه الأمراض. تم ربط هذا فيما بعد باستهلاك أوميجا 3، وتم ربط أحماض أوميجا 3 الدهنية بالعديد من الفوائد لصحة القلب