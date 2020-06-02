عناصر من الجيش الأمريكى ينتشرون داخل حرم البيت الأبيض

كتب سمير حسنى

انطلقت تظاهرات في عدة مدن أمريكية احتجاجا على مقتل جورج فلويد، جاء ذلك فى الوقت الذى عززت فيه قوات مكافحة الشغب من انتشارها في محيط البيت الأبيض، وانتشار عناصر من الجيش الأمريكي داخل حرم البيت الأبيض، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز.

فى غضون ذلك، أعلنت شرطة لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء، اعتقال 2700 شخص منذ بدء الاحتجاجات التى ضربت جميع الولايات بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وفى وقت سابق، توجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا على الأقدام، فى تحد للاحتجاجات المستمرة فى محيطه، وذلك بعد الانتهاء من بيانه الذى هدد فيه بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات.

وخرج ترامب إلى الشارع متقدما حراسه وعدد من مساعديه فى خطوة للتأكيد على عدم خشيته من الاحتجاجات التى اندلعت ردا على مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية.

وقال ترامب فى حديقة الورود بعد إعلان نفسه رئيسًا للقانون والنظام: "الآن سأقدم احترامى لمكان خاص جدًا"، قبل أن يتجه إلى كنيسة سانت جون الأسقفية عبر حديقة لافاييت من البيت الأبيض ، حسبما أفاد مصدر لشبكة CNN، التى تبعد بعض الأمتار عن المظاهرات.