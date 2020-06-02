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صور.. مكتب التمثيل العمالى بالكويت يتابع أحوال العمالة المصرية بالمصانع

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:16 م
صور.. مكتب التمثيل العمالى بالكويت يتابع أحوال العمالة المصرية بالمصانع مكتب التمثيل العمالي بالكويت يتابع الإجراءات الاحترازية
كتب محمود راغب

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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه وفقا لتوجيهات الوزير بقيام مكتب التمثيل العمالي بالكويت بعمل زيارات ميدانية للمصانع والشركات التي يعمل بها عمال مصرية للوقوف علي الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، فقد  تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أنه  قام بزيارة إلى مصنع الصفاة لمنتجات الألبان بمنطقة كبد لمتابعة التزام العاملين المصريين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وبناء العلاقات مع أصحاب الأعمال لضمان الحفاظ على مستحقات العاملين، وتخفيف حدة الاحتقان الموجودة حاليا فى المجتمع الكويتى ضد الجالية المصرية.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقى تقريرًا عاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم لفت فيه أنه من المقرر تسيير 3 رحلات مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت، علي متنهم جميعا 464 عاملا ، حيث تصل الرحلة الأولي 320 طيران الجزيزة إلي مطار القاهرة الساعة الواحدة ظهر اليوم ، وعلي متنها145 عاملا ، أما الثانية قيام من الكويت الساعة 13.05 وعلي متنها 145 عاملا أيضا ، والثالثة طيران أير كايرو قيام من الكويت 19.00 وعلي متنها 174 عاملا لتصل إلي مطار مرسي علم، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج. 

 

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