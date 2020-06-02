صور.. محافظ بورسعيد يستقبل شباب متطوعين لمواجهة فيروس كورونا

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء ، عددا من الشباب المتطوعين لمواجهة آثار كورونا ومعاونة الأجهزة الطبية والتنفيذية بالمحافظة للحد من انتشار الفيروس المستجد ، وذلك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتعاون مع كافة الجهات المختصة من خلال أندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب وذلك بحضور الدكتور علي ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وأشاد اللواء عادل الغضبان، بجهود الشباب فى دعم الدولة لمواجهة جائحة كورونا، وذلك من خلال تصنيع 3 آلاف كمامة بأندية الفتاة والتطوع بمراكز الشباب طبقا لتعليمات وزارو الشباب والرياضة .

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة مؤسسات المجتمع المدنى والشباب والرياضة على حرصهم للحفاظ على سلامة الوطن ودعم جهود الدولو وبذل المجهودات دون مقابل ، مؤكدا أن هؤلاء الشباب نماذج مشرفة لأوطانهم ، ولابد من دعهم وتقديرهم ، متنميا أن تمر هذه المرحلة بسلام .

كما طالب المحافظ من الشباب بتكثيف جهودهم في اعمال توعية المواطنين وضرورة التباعد الاحترازي والبعد عن اماكن الازدحام واتخاذ كافة الوسائل الاحترازية والوقائية وضرورة ارتداء الكمامات .

وفى وقت سابق أجري المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد جولة تفقدية بمستشفى الحميات وبورفؤاد والزهور والمبرة ضمن اعمال اللجنة التي شكلها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا ، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، ممثلي الامن الوطني والتفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتأمين الصحي الشامل .

تابع نائب المحافظ، خلال جولته التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم ، تواجد الاطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية ، والتي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،

وجه نائب المحافظ، برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، مشيراً الي استمرار اعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية، مؤكداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الازمة.

أكد نائب المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمتابعة المستمرة للمستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباة للوقوف على الاحتياجات الفعلية، و مدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد بان هناك خطوط ساخنة. اعلنت عنها المحافظة علي صفحتها الرسمية للابلاغ عن اي مشكلة او شكوي خاصة بفيرس كورونا .



