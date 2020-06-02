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صور.. حملة مكبرة لرفع وإزالة السقائف المخالفة بمحور المحمودية بالإسكندرية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:01 م
صور.. حملة مكبرة لرفع وإزالة السقائف المخالفة بمحور المحمودية بالإسكندرية حملة مكبرة بالاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شن حى وسط الإسكندرية، حملة مكبرة لرفع وإزالة السقائف والتند المخالفة من محور المحمودية ، ورفع حوالي 20 طن من المخلفات، وذلك بالتزامن مع أعمال تطوير محور المحمودية، حيث أشار حى وسط فى بيان له اليوم أن الحملة جاءت وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، وتنفيذا لتعليمات  العميد فادي وديع رئيس حي وسط؛ وفي اطار أعمال التطوير الجارية بمحور المحمودية، حيث قامت  حملة صباحية مكبرة لإزالة جميع السقايف والتند الحديدية المخالفة، الحواجز التي توجد فوق الأرصفة بطريق محور المحمودية نطاق الحي بمشاركة شرطة المرافق.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الرصد البيئى بالحى بتنظيم حملة نظافة للمحور وتم رفع نحو 20 طن من مخلفات الردم والأتربة والمخلفات المتنوعة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لرفع الاشغالات والتعديات والمخلفات من محور المحمودية؛  وبالتزامن مع اعمال التطوير الجارية .

من جهه أخرى قام حي وسط اليوم بدفع حملة صباحية شاملة لشوارع محرم بك وباب شرق ،حيث توجهت الحملة الي شوارع : زين العايدين،بوالينو، محفوظ ، ولاجتيه وتم خلالها رفع وإزالة الاشغالات ،التعديات، والفروشات، والتحفظ عليها وضبط عدد من حالات الاشغالات ،رفع وإزالة الحواجز الحديدية ،الكتل الخرسانية ،الأحجار ،والكاوتش التالف التي تستخدم لحجز أماكن للسيارات وتعيق المارة والمرور .

وكانت الإسكندرية قد إتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

 

حملة مكبرة وسط الاسكندرية (1)
حملة مكبرة وسط الاسكندرية
حملة مكبرة وسط الاسكندرية (2)
حملة مكبرة وسط الاسكندرية 
حملة مكبرة وسط الاسكندرية (3)
حملة مكبرة وسط الاسكندرية 
حملة مكبرة وسط الاسكندرية (4)
حملة مكبرة وسط الاسكندرية 

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