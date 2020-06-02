اليوم السابع
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صور.. التصدى لـ3 حالات بناء مخالف بحى شرق الإسكندرية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:19 م
صور.. التصدى لـ3 حالات بناء مخالف بحى شرق الإسكندرية البناء المخالف
الإسكندرية ـ جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهة البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على المخالفات وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيصوأشار حى شرق فى بيان له اليوم، إلى أن المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق قد أصدرت تعليمات لكافة الجهات المعنية بالحي برصد ومتابعة أي مخالفات بناء على مدار الساعة بنطاق الحي.

وقامت لجنة الإزالة برئاسة سكرتير عام الحي، بشنّ حملة على العقار الكائن بشارع عبد الله بن عامر من ش محطة السوق كوبري الناموس، دائرة قسم شرطة رمل ثان، تم تسليم مقاول الهدم والإزالة الطابقين الخامس والسادس علوي والبدء في تنفيذ الإزالة بحضور اللجنة.

فيما رصدت وحدة التدخل السريع أعمال بناء مخالف بالطابق الخامس علوي بأحد العقارات بشارع الترعة المردومة، وبالمعاينة تبين وجود أعمال بناء مخالف لاسوار داخلية تم إزالتها، كما تبين بالمرور الميداني شروع في بناء مخالف بعزبة الحسينية ابيس الثانية، عبارة عن بناء أسوار وتم إزالتها .

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ  الإسكندرية قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك اتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا، مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المحافظ إلى أن تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع يأتي لتنفيذ الإزالات للمخالفات الفورية، وإيقاف أي أعمال للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة، وإزالة الإشغالات والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في المخالفات، موضحا أن المحافظة ستقوم بتكثيف حملات الإزالة الفورية للمباني لتحقيق الإنضباط السريع تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

 

التصدى للبناء المخالف (1)
التصدى للبناء المخالف 
التصدى للبناء المخالف (2)
التصدى للبناء المخالف 
التصدى للبناء المخالف (3)
التصدى للبناء المخالف 

 


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