اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صادرات نفط فنزويلا تهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما تحت تأثير عقوبات أمريكية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:18 م
صادرات نفط فنزويلا تهبط لأدنى مستوى فى 17 عاما تحت تأثير عقوبات أمريكية ناقلة نفط
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أظهرت بيانات من رفينيتيف إيكون ووثائق داخلية للشحن من شركة النفط المملوكة للدولة (بي دي في اس ايه)أن صادرات فنزويلا من النفط هوت في مايو أيار إلى أدنى مستوى لها منذ 2003 مع تسبب عقوبات أمريكية في كبح الشحنات وتوقف شركتين مكسيكيتين تعملان كوسيطين لمبيعات الخام الفنزويلى عن استلام النفط.

وفرضت واشنطن عقوبات على فنزويلا لقطع الإيرادات النفطية عن الرئيس نيكولاس مادورو، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للبلد العضو في منظمة أوبك، وتحطيم قبضته على السلطة.

وخفضت العقوبات الصادرات وعمًقت الأزمة الاقتصادية في البلاد لكن مادورو ما زال ممسكا بزمام السلطة، وهو يقول مسؤولون أمريكيون في أحاديثهم الخاصة، أنه مصدر احباط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات رفينيتيف إيكون ووثائق لشركة النفط الفنزويلية اطلعت عليها رويترز، أن الشركة ومشاريعها المشتركة صدروا 451 ألفا و935 برميلا في اليوم من الخام و18 شحنة من الوقود الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ إضراب عام أصاب الاقتصاد الفنزويلي بالشلل وكبح إيرادات النفط بين ديسمبر كانون الأول 2002 ويناير كانون الثاني 2003 .

وهبطت الصادرات 50 في المئة من المتوسط الذي سجلته في الفترة من يناير كانون الثاني حتى أبريل نيسان.

ولم ترد شركة النفط الفنزويلية حتى الآن على طلب للتعقيب.

 


ناقلة نفط

فنزويلا

أخبار فنزويلا

مادورو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة