اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:29 م
خالد صلاح
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صادرات أمريكا من الغاز الطبيعى المسال تهبط لأدنى مستوى فى 13 شهرا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:02 م
صادرات أمريكا من الغاز الطبيعى المسال تهبط لأدنى مستوى فى 13 شهرا مؤشر هبوط
رويترز

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هوت كميات الغاز الطبيعي التي تتدفق في خطوط أنابيب إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في 13 شهرا، مما يشير إلى طلب ضعيف حول العالم بسبب إجراءات العزل العام الرامية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانهارت الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية منخفضة في أوروبا وآسيا في الأسابيع القليلة الماضية بسبب وفرة في المعروض من الغاز الطبيعي، رغم أن الاستهلاك يبقى أقوى من استهلاك البنزين الذي تكبحه قيود السفر.

وبحسب بيانات من رفينيتيف، هبطت كميات الغاز المتدفقة إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أمريكا إلى 3.7 مليار قدم مكعبة يوميا أمس الاثنين وتتجه إلى مزيد من الهبوط اليوم الثلاثاء.

 


الغاز الطبيعى

خطوط أنابيب

الولايات المتحدة

أمريكا

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