اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:30 ص
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زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى ترفض تطليقى خلعا وتلاحقنى بـ14 دعوى حبس

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:00 ص
زوج لمحكمة الأسرة: زوجتى ترفض تطليقى خلعا وتلاحقنى بـ14 دعوى حبس خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفضها تمكينه رؤية طفلته، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما بعد عام ونصف من زواجهما، ليؤكد :" زوجتى ترفض تطليقي خلعا، رغم عدم رغبتها بإكمال حياتنا الزوجية، وتحاول ابتزازي لدفع مبالغ مالية تتعدي الـ 200 ألف، بخلاف استحواذها على المنقولات التى تحملت نفقتها بالكامل، ومصوغات ذهبية بمبلغ 100 ألف".

ويضيف الزوج:" كنت أحاول دائما تفادي غصبها، بشراء الهدايا لها، ولكنها كانت تقابل بذلك بتعنيفي، وعندما طلبت إتمام الطلاق بشكل ودي مدت يديها على، ولاحقتني بإقامة 14 دعوي حبس وعدة بلاغات".

وتابع ف.ال.ك البالغ من العمر45 عام:" عام ونصف مدة زواجنا، اكتشفت فيهم طبع زوجتي الذى لا يتحمله بشر، داومت فيهم على افتعال الخلافات، بسبب طمعها فى السطو على ممتلكاتي وتسجيلها باسمها".

ويؤكد :"استولت على أموالى، وطردتني من منزل ، وطالبنى بنفقة 15 ألف شهريا، مضيفا:" وبالرغم من كل الأموال التى تتقاضها مني حرمتني من طفلتى، وجعلتني ملاحق بالقضايا، ومهدد بالحبس، وعندما وسط بعض القارب والأصدقاء قالت لهم يا الدفع يا الحبس".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 


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