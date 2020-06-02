رئيس جامعة أسوان يتابع أعمال الإنشاءات بمستشفى الطوارئ والاستقبال الجديد

أسوان - صلاح المسن

أجرى الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للمستشفى الجامعى بأسوان، وذلك لمتابعة أعمال الإنشاءات التى تتم على قدم وساق بمستشفى الطوارئ والاستقبال الجديد بالمستشفى الجامعى بأسوان على مساحة 1400 متر مربع.

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية واهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية، أن ما تشهده المستشفيات الجامعية بأسوان من تطوير لرفع القدرة الاستيعابية لخدمة مرضى وأبناء محافظة أسوان والتى تصل إلى 415 سريرا، بالإضافة إلى 300 سرير مستشفى الباطنة بعد الانتهاء منها قريبا ودخولها الخدمة فى ظل اهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تقديم خدمة طبية متميزة من خلال المستشفيات الجامعية والقيام بدورها فى ظل مواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى الطوارئ والاستقبال والعمل على تجهيزها حتى تكون إضافة جديدة لخدمة مرضى وأهالى أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .

ورافق الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان خلال الزيارة الدكتور محمد زكى الدهشورى عميدكلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعى والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعى والدكتور محمد زكريا المستشار الهندسى للجامعة وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الإنشاءات .

وأضاف الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعى أن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قام بتفقد قسم الأطفال للاطمئنان على سير الخدمة الطبية وتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية التى تقدم للمرضى من الأطفال وأشار معبد أن القسم يضم 10 حضانات و 5 أسره 3 كبسولات لعلاج حالات الصفراء.

كما تفقد الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة أسوان أيضا جهاز البى سيى ار الجديد والذى بدأ العمل به والعناية المركزة لاستقبال حالات الاشتباه لمرضى فيروس كورونا المستجد بقوة 18 سرير وعدد 10 أجهزة تنفس صناعى و جهاز نصف صناعى وذلك لخدمة حالات الاشتباه بفيروس كورونا

وكانت قد وقعت جامعة أسوان بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الموارد المائية والري فى إطار خطة جامعة اسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، حضر التوقيع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والمهندس محمد على إبراهيم الشرونى وكيل وزارة الرى بأسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زكريا مدير مركز الدراسات والإستشارات الهندسية بجامعة اسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية أنه يأتى توقيع البروتوكول فى إطار التوجه الرئاسى للاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لتقديم المشورة العلمية لكون الجامعة تمثل بيت الخبرة وفى ظل إهدار موارد المياه بالرى القديم يتضمن البرتوكول إجراء التصميمات الهندسية الحديثة والعمل على تطوير شبكات ونظم الرى الحديث والإشراف على المشروعات التابعة لوزارة الرى وإعداد مستندات الطرح داخل نطاق المحافظة .

وأشار المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان يأتى توقيع البرتوكول فى اطار خطة وحرص اجهزة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لدعم محاور التنمية ومن ضمنها الرى والتنمية والزراعة وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية تقوم وزارة الرى بعمل مشروعات لتأهيل الترع وشبكات الرى لتحسين حالة الرى وتقليل فواقد المياه بما يرفع من انتاجية الأراضى الزراعية ودعم الاقتصاد ولحاجة وزارة الرى للاستفادة من الخبرات العلمية والهندسية لجامعة أسوان ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعة لتعظيم الاستفادة تم توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الرى وذلك لعمل الدراسات والتصميمات لتلك المشروعات مع الإشراف العام على الأعمال والاختبارات وأعمال ضبط الجودة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة أعدت خطة طموحة للتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم كافة الخبرات البحثية والدراسات الاستشارية فى النهوض بالقطاعات ويأتى هذا البرتوكول تتويجا لخطة الجامعة.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز بأنه يضم نخبة من المتخصصين من كبار أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية ويقوم المركز بتقديم كافة الإستشارات الهندسية والدراسات العلمية ولديه أساتذة متخصصين فى مجال المياه والرى ولإقامة السدود والعمل على فتح آفاق جديدة للتنمية فى مجال تعظيم موارد المياه بأسوان .

وذكر الدكتور محمد زكريا عبد الحميد المستشار الهندسى لجامعة اسوان انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرى والموارد المائية ويمثلها المهندس محمد على الشرونى رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة اسوان وبين جامعة اسوان ويمثلها الدكتور احمد غلاب محمد رئيس جامعة اسوان وقد قمت بالتوقيع على البروتوكول مفوضا عن الدكتور احمد غلاب رئيس جامعة اسوان وذلك لعمل الدراسات والبحوث والاختبارات والقياسات والمعاينات واعداد التقارير وتقديم الاستشارات الفنية وإعمال ظبط الجودة والإشراف على التنفيذ لأعمال مشروعات وزارة الرى والموارد المائية فى إطار الحفاظ على الموارد المائية ودعم محاور التنمية.



مستشفي جامعة اسوان



مستشفي جامعة اسوان