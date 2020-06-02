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تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث أطفيح" لـ 6 يوليو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:37 م
تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين بـ"أحداث أطفيح" لـ 6 يوليو المستشار معتز خفاجى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 6 يوليو لندب محامي للمتهمين، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيحوإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

جدير بالذكر أنه فى غضون شهر أغسطس من عام 2013 شهدت محافظة الجيزة العديد من أحداث الشغب ولعل أبرزها اقتحام مركز شرطة كرداسة والتى استهد فيه مأمور المركز ونائبه العميد عامر عبد المقصود و12 آخرين، وشهد ميدان الجيزة اعتصام أنصار الإخوان والذى فض فى 14 أغسطس من نفس العام، وأحداث شغب شارع البحر الأعظم والذى حكم فيه على قيادات الإخوان بأحكام بالمشدد والبراءة، وأحداث حرق نقطة شرطة المنيب التى حكم فيها والتى حكم فيها بأحكام ما بين المشدد والبراءة، وأحداث الطالبية بالهرم والتى حكم فيها على المتهمين بالسجن، وأحداث شغب الدقى والتى حكم فيها على المتهمين بأحكام ما بين المشدد والبراءة

 

 


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