اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:58 م
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بريطانيا تحذر الصين من اتخاذ خطوة تحدد مسارها المستقبلى فى هونج كونج

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:48 م
بريطانيا تحذر الصين من اتخاذ خطوة تحدد مسارها المستقبلى فى هونج كونج دومينيك راب وزير الخارجية البريطانى
رويترز

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حذرت بريطانيا الصين اليوم الثلاثاء، من اتخاذ خطوة تحسم مسارها ولا يمكنها العدول عنها بشأن هونج كونج قائلة إن بكين يجب أن تتراجع وأن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان "الكرة في ملعب حكومة الصين، ويتعين عليها تحديد خياراتها".

وأضاف أن بإمكانها عبور خط حاسم "وانتهاك الحكم الذاتي وحقوق سكان هونج كونج أو يمكنها التراجع وتفهم المخاوف السائدة في المجتمع الدولي وأن تكون على قدر المسؤولية كعضو رائد في المجتمع الدولي".

وتابع راب "لا نسعى لمنع صعود نجم الصين، نحن أبعد ما نكون عن ذلك، نرحب بالصين كعضو رائد في المجتمع الدولي ونتطلع للعمل معها في كل المجالات من التجارة إلى التغير المناخي".

 


دومينيك راب

بريطانيا

هونج كونج

الصين

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