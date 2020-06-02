اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول حيازة عاطل هيروين فى السلام

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:55 م
النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائى حول حيازة عاطل هيروين فى السلام مخدر الهيروين_ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعجلت نيابة شرق القاهرة الكلية تقرير المعمل الكميائى، حول تحليل عينات من مواد مخدرة ضبطتها الشرطة مع عاطل، فى السلام.

وكانت نيابة السلام، أمرت بحبس عاطل "مسجل خطر" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة، للحالة الأمنية، حيث اشتبهوا فى أحد الأشخاص، وبمحاولة الاقتراب منه حاول الفرار، فلاحقته القوة، وتمكنت من ضبطه، وتبين أنه "س.أ" 36 سنة عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة من مخدر الهيروين، بلغت 300 جرام ، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف للتواصل مع عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمته.

وأوصت المادة 33 من قانون العقوبات، بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.


المعمل الكيميائى

مخدر الهيروين

اتجار المخدرات

ضبط عاطل

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة