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الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:28 م
الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بتعيين 156 عضواً بمرتبة ملازم تحقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بتعيين (156) عضواً - رجالاً ونساءً - بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، حسبما ذكرت صحيفة الرياض.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  للنيابة العامة ورعايته الكريمة بشؤونها الوظيفية، والعناية على تحقيق المزيد من الاستقرار والرخاء لمرفق النيابة العامة، منوهاً بما تحظى به المرأة من مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى القيادة الرشيدة بمنحها فرصة العمل في المجال القضائي في النيابة العامة بما يُعزز مكانتها وحضورها المشرِّف في خدمة الوطن تماشياً مع رؤية المملكة (2030).

ورفع النائب العام الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما تلقاه النيابة العامة من دعم مستمر ومتابعة وإشراف مباشر.


الملك سلمان

السعودية

خادم الحرمين

أخبار السعودية

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