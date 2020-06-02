العراق: أكثر من 3 آلاف عنصر من داعش صدر ضدهم حكما بالإعدام ولم تنفذ بهم العقوبة

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم، أن مصدر أمني عراقي، كشف عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من تنظيم "داعش" حكم عليهم بالإعدام دون أن تُنفذ بحقهم العقوبة، موضحا أن السجون العراقية شبه مكتظة بعناصر تنظيم داعش الذين ألقي القبض عليهم في السنوات الأخيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف عنصر منهم حُكموا بالإعدام منذ أشهر طويلة، لكن العقوبة لم تُنفذ بحقهم.

وأضاف، المصدر الأمني العراقي أن بعض الدواعش الذين حوكموا، كانت قد سلمتهم قوات سوريا الديموقراطية للقوات العراقية قبل عام، وفي وقت سابق، طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، حاكم الزاملي، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش".

وفى وقت سابق انطلقت بشرق قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد عملية أمنية مشتركة بمحورين لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني عراقي قوله : إن العملية التي تنفذها قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت في ساعاتها الأولى عن تدمير7 مضافات، ومعالجة 23 عبوة ناسفة، والقبض على 12 مطلوبا ومشتبها به في منطقة "الكوش وأبوشعير" شرق سامراء .