اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق: أكثر من 3 آلاف عنصر من داعش صدر ضدهم حكما بالإعدام ولم تنفذ بهم العقوبة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:54 ص
العراق: أكثر من 3 آلاف عنصر من داعش صدر ضدهم حكما بالإعدام ولم تنفذ بهم العقوبة العراق
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكر موقع روسيا اليوم، أن مصدر أمني عراقي، كشف عن وجود أكثر من ثلاثة آلاف عنصر من تنظيم "داعش" حكم عليهم بالإعدام دون أن تُنفذ بحقهم العقوبة، موضحا أن السجون العراقية شبه مكتظة بعناصر تنظيم داعش الذين ألقي القبض عليهم في السنوات الأخيرة، وأكثر من ثلاثة آلاف عنصر منهم حُكموا بالإعدام منذ أشهر طويلة، لكن العقوبة لم تُنفذ بحقهم.

وأضاف، المصدر الأمني العراقي أن بعض الدواعش الذين حوكموا، كانت قد سلمتهم قوات سوريا الديموقراطية للقوات العراقية قبل عام، وفي وقت سابق، طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق، حاكم الزاملي، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المدانين من الإرهابيين المنتمين لتنظيم "داعش".

وفى وقت سابق انطلقت بشرق قضاء سامراء التابع لمحافظة صلاح الدين شمال بغداد عملية أمنية مشتركة بمحورين لملاحقة فلول "داعش" الإرهابي .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني عراقي قوله : إن العملية التي تنفذها قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية أسفرت في ساعاتها الأولى عن تدمير7 مضافات، ومعالجة 23 عبوة ناسفة، والقبض على 12 مطلوبا ومشتبها به في منطقة "الكوش وأبوشعير" شرق سامراء .

 


العراق

داعش

ازمه العراق

الإرهاب

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة