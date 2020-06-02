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الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمحافظة قلقيلية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:31 ص
الصحة الفلسطينية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمحافظة قلقيلية وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" فى قرية عزون العتمة بمحافظة قلقيلية، وأفادت وزيرة الصحة مى الكيلة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن الإصابتين الجديدتين هما لطفل يبلغ من العمر عامين، وسيدة 25 عاما، جراء مخالطتهما لمصابين سابقين، وبذلك يرتفع عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافي.
 
وأضافت الكيلة، أن الإصابات موزعة على محافظات القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) 42 حالة.
 
وتبلغ نسبة حالات التعافى 84% من مجمل الإصابات المسجلة فى فلسطين، فيما يبلغ عدد المتواجدين فى الحجر المنزلى 19721 مواطنا ومواطنة.
 

فلسطين

الصحه الفلسطينيه

كورونا

فيروس كورونا

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