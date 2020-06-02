اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:46 ص
خالد صلاح
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الشارقة تبدأ تسويق صكوك دولارية لأجل 7 سنوات

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:08 ص
الشارقة تبدأ تسويق صكوك دولارية لأجل 7 سنوات صكوك دولارية - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات اليوم الثلاثاء.

وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة أنها حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم.

وكان قد قال مصرف الإمارات المركزى، إن البنوك سحبت حتى الآن 75 بالمئة من خطة لتحفيز السيولة قيمتها 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) جرى استحداثها لمكافحة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكر المصرف في بيان أن العدد الكلي للبنوك المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة زاد إلى 24.

 


الشارقة

الامارات

صكوك مقومة بالدولار

بنوك

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