الشارقة تبدأ تسويق صكوك دولارية لأجل 7 سنوات

رويترز

أظهرت وثيقة أن الشارقة، ثالث أكبر إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت تسويق صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات اليوم الثلاثاء.

وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في ترتيب الصفقة أنها حددت سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 275 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة اليوم.

وكان قد قال مصرف الإمارات المركزى، إن البنوك سحبت حتى الآن 75 بالمئة من خطة لتحفيز السيولة قيمتها 50 مليار درهم (13.61 مليار دولار) جرى استحداثها لمكافحة الآثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.