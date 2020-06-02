وأضاف صديقي أن الرئيس عبد الغني أجرى تحديدا محادثات حول عملية السلام إذ تبادل الجانبان وجهات النظر حول الجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في أفغانستان.

وبحسب صديقي، قال بومبيو إن وجود أفغانستان موحدة وذات سيادة وديمقراطية ومستقرة هو أحد أولويات الولايات المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية الثنائية.. مؤكدًا أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الحكومة الأفغانية لتحقيق هذا الهدف.

وفي الوقت ذاته، شارك الرئيس عبد الغني تفاصيل خارطة الطريق للحكومة لتحقيق سلام دائم في أفغانستان، وأصر على أن ثمة حاجة إلى مزيد من الجهود من قبل فرق العمل من الجانبين لتحقيق الهدف من أجل أفغانستان موحدة ومستقرة وذات سيادة.

وأضاف صديقي أن النائب الأول للرئيس عمر الله صالح عرض أيضا تقييماته وتحليلاته بشأن سبل الحد من العنف.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، ناقش الجانبان الخطوات التالية بشأن عملية السلام بما في ذلك الإفراج عن السجناء ومكان المفاوضات والخطوات الضرورية الأخرى التي يتعين اتخاذها.