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الخارجية السودانية: موقفنا ثابت من ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:08 م
الخارجية السودانية: موقفنا ثابت من ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة سد النهضة
كتب محمد عبد العظيم

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أكد المتحدث باسم الخارجية السودانية لسكاي نيوز عربية، أن موقفنا ثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان واستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية لم تؤثر على رؤية الخرطوم بشأن سد النهضة. 

أرسلت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء محمد عبد الله، الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تضمنت شرحاً لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سد النهضة، وطالبت مجلس الأمن بتشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأى إجراءات أحادية، قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

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