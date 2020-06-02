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الجيش الأمريكى: إنتاج لقاح ضد كورونا بحلول نهاية السنة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:31 م
الجيش الأمريكى: إنتاج لقاح ضد كورونا بحلول نهاية السنة كورونا
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع روسيا اليوم، أن مديرة البرنامج العسكري لأبحاث الأمراض المعدية في الجيش الأمريكي، ويندي سامونز جاكسون، أكدت أنه من المتوقع إنتاج لقاح ضد كورونا مع نهاية السنة الحالية، متابعة: من المعقول توقع إنتاج شكل من أشكال لقاح يمكن توفيره في مرحلة ما لفئة معينة من السكان، بحلول نهاية السنة.

وأشار موقع روسيا اليوم، إلى أن الجيش الأمريكي يخطط لإجراء اختبارات لقاحات شركات "مودرنا"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون آند جونسون"، و"سانوفي"، حيث يرتقب أن تجرى تجارب لقاح "مودرنا" بشكل واسع في الولايات المتحدة، بينما يختبر لقاح "جونسون آند جونسون" في العديد من بلدان العالم وأكد الجيش الأمريكى أنه لن يسرع من اختبارات اللقاح على حساب سلامة الأفراد، كما دعا للحفاظ على معدات الاستجابة لفيروس كورونا من أجل استخدامها خلال جائحات مستقبلية.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن في 15 مايو أن الحكومة ستنسق مع القطاع الخاص لإنتاج لقاح "لعلاج الأمريكيين والشركاء في الخارج" بحلول نهاية السنة.


الجيش الامريكى

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إصابات

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