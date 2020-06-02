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البابا فرانسيس يدعو المجتمع الدولى للمساعدة فى مواجهة كورونا بالأمازون: أصلى من أجلهم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:23 م
البابا فرانسيس يدعو المجتمع الدولى للمساعدة فى مواجهة كورونا بالأمازون: أصلى من أجلهم البابا فرانسيس
كتب آسر أحمد

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طالب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الأمازون، بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بسبب سوء الأوضاع الطبية والصحية في البلاد.

ونشر بابا الفاتيكان، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً "نتضرّع إلى الروح القدس لكي يمنح النور والقوّة للكنيسة وللمجتمع في الأمازون الذي يعاني بسبب الوباء. أصلّي من أجل الأشد فقرًا والعزل في تلك المنطقة العزيزة وأوجِّه نداء لكي يحصل الجميع على العناية الصحيّة".

وعلى جانب آخر، أعرب البابا فرنسيس، منذ ايام، عن تثمينه لما يقوم به لمركز أستاللى اليسوعي لخدمة اللاجئين، مشجعاً إياه على ما يقدمه من شهادة للقيم الإنسانية والمسيحية.

وفى رسالة وجهها إلى مدير المركز الأب كاميلو ريبامونتي لمناسبة تقديم المركز تقريره السنوى، ونشرتها إذاعة الفاتيكان، استهلها البابا متحدثا عن سروره "لتقديم تقرير عام 2020 قبل أيام، والذي أعده المركز معرفاً فيه بالخدمات والنشاطات والبيانات الإحصائية المتعلقة باللاجئين الذين قدم لهم المركز مساعداته خلال العام".

وأعرب البابا لمدير المركز والعاملين فيه، المتعاونين والمتطوعين، عن تثمينه "الصادق للشجاعة التي يواجهون بها تحدي الهجرة"، وبشكل خاص "في هذه اللحظة الحساسة فيما يتعلق بحق اللجوء، حيث يفر آلاف الأشخاص من الحروب والاضطهاد ومن أزمات إنسانية خطيرة".

وقال بابا الفاتيكان "الرجاء أن يحفز ما يقدمون في المركز من مثال، التزاما متجددا في المجتمع من أجل ثقافة استقبال وتضامن حقيقية".

 


البابا فرانسيس

الامازون

اخبار كورونا في الامازون

بابا الفاتيكان

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