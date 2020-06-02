اليوم السابع
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الاتحاد الإفريقى: حالات الإصابة المسجلة بكورونا فى إفريقيا تتجاوز 150 ألفا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:52 م
الاتحاد الإفريقى: حالات الإصابة المسجلة بكورونا فى إفريقيا تتجاوز 150 ألفا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا فى أفريقيا
أ ش أ

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أعلنت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم، تجاوز حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد فى إفريقيا 150 ألف حالة، بعد تسجيل 5343 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
 
وأظهرت البيانات الواردة، على الموقع الإلكترونى للمراكز الأفريقية، وصول حالات الإصابة المسجلة بالفيروس فى دول القارة الـ54 إلى 152 ألفا و442 حالة، تعافى منها 63 ألفا و661 شخصا من الإصابة، فيما توفى 4344 شخصا جراء إصابتهم.
 
ووفقا للمراكز، يعد الشمال الإفريقى المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس فى القارة، سواء على مستوى عدد الإصابات أو الوفيات.
 

افريقيا

الاتحاد الافريقى

كورونا

فيروس كورونا

جائحه كورونا

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