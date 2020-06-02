ارتفاع سعر نفط عُمان77 سنت ويسجل 40.39دولار للبرميل

كتبت – مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهرأغسطس القادم اليوم 40.39 دولار وأفادت بورصة دبى للطاقة أن بأن سعر نفط عمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 77 سنتا مقارنة بسعر أمس الاثنين الذى بلغ 39.62دولار، ويبلغ معدل سعر النفط العُمانى تسليم شهر يونيو القادم23.65منخفضا بمقدار 11.19دولار مقارنة باسعار تسليم شهر مايو الماضي.

واليوم ارتفعت أسعار النفط حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 38.68 دولار للبرميل وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35.70 دولار للبرميل.

وطبقا لاتفاق أوبك بلس بخفض الإنتاج والذي تم الاتفاق عليه خلال شهر أبريل الماضي فإن الخفض القياسي من المقرر أن يستمر في مايو ويونيو، على أن يجري تقليصه إلى خفض بواقع 7.7 مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو حتى ديسمبر.

وقال معهد التمويل الدولي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها في ظل صدمة مزدوجة لانخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا لافتا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بصفة عامة 4.4% في العام الجاري رغم بعض المؤشرات على النجاح في احتواء تفشي الفيروس وتخفيف بعض القيود في الأسابيع الأخيرة.

وتابع معهد التمويل ، أن إجراءات خفض الإنفاق العام التي تبنتها السلطات في المنطقة لاحتواء اتساع العجز "يمكن أن تعوض الخسائر الناجمة عن انخفاض صادرات النفط وأكثر من ذلك" ولكن يظل من المتوقع أن يتسع العجز الكلي إلى 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.5 % في 2019 وفقا لرويترز.