ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.571 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 271.9 مليون ورقة مالية بقيمة 818.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30.6 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.04% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.18%، والعرب على 4.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.74%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 2.3 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 72.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.5 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 10338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11959 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3951 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوٍ الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 663 نقطة.

وصعدت أسهم 110 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 30 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.