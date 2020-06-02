إنفو جراف.. كيف تنتفع بخدمات تطبيق "صحة مصر" لمكافحة كورونا؟

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.

"اليوم السابع" يستعرض خطوات الانتفاع بتطبيق صحة مصر والاستفادة منه منعا لتفشى عدوى كورونا.

1ـ قم بتحميل التطبيق عبر أجهزة أندرويد أو الأيفون

2ـ سجل رقم المحمول الخاص بك والرقم القومي

3ـ يوفر التطبيق لك كافة المواد التوعوية والبيانات الهامة

4ـ يتيح لك التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب

5ـ يوفر الرد علي الأسئلة الشائعة حول الفيروس

6ـ يتضمن أهم الأرقام الممكن التواصل معها حال الإصابة بالعدوي

7ـ يمكن من خلاله المتابعة اليومية لحالات المصابة والفحص الدورى



