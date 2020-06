أول تعليق لنجل ترامب: هذا هو الرجل الذى تحدثت وسائل الإعلام بأنه كان مختبئًا فى قبو منزله

في أول تعليق له بعد كلمته في مؤتمر صحفى اليوم، سخر دونالد ترامب جونيور من وسائل الإعلام التي تحدث عن أن اختباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قبو بمنزله خوفا من بطش المتظاهرين.

دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، كتب عبر حسابه بموقع تويتر، تعليقا على "فيديو" خلال توجه إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا علي الأقدام، قائلاً:" هذا هو الرجل الذي قضت وسائل الإعلام أيامًا فقط تخبرنا أنه كان مختبئًا جبانًا في قبو منزله".

This is the guy that the media and left just spent days telling us was a coward hiding in his basement.



RT if you agree that this is what leadership looks like! #MAGA https://t.co/M053YrXlGU