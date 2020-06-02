أول تعليق لنجل ترامب: هذا هو الرجل الذى تحدثت وسائل الإعلام بأنه كان مختبئًا فى قبو منزله

كتب هيثم سلامة

في أول تعليق له بعد كلمته في مؤتمر صحفى اليوم، سخر دونالد ترامب جونيور من وسائل الإعلام التي تحدث عن أن اختباء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قبو بمنزله خوفا من بطش المتظاهرين.

دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، كتب عبر حسابه بموقع تويتر، تعليقا على "فيديو" خلال توجه إلى كنيسة سانت جون، بمحيط البيت الأبيض سيرا علي الأقدام، قائلاً:" هذا هو الرجل الذي قضت وسائل الإعلام أيامًا فقط تخبرنا أنه كان مختبئًا جبانًا في قبو منزله".

This is the guy that the media and left just spent days telling us was a coward hiding in his basement.



RT if you agree that this is what leadership looks like! #MAGA https://t.co/M053YrXlGU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 2, 2020

يشار أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب خلال كلمته اليوم فى البيت الأبيض، إن إدارته ملتزمة بالكامل ألا يذهب موت جورج فلويد سدا، ولكنها لن تترك كذلك حركة الغوغائية التى تهدد سلامة الأمريكيين، موضحا أنه بصفته رئيس البلاد سيحمى الأمريكيين، قائلا إن عدد من الولايات فشلت فى مواجهات حركات الاناركية والانتيفا التى لجأت إلى العنف والتخريب والدمار.



دونالد ترامب جونيور

وقال إن هناك أشخاص فقدوا حياتهم ومصدر دخلهم فى هذه الاحتجاجات شأنهم شأن فلويد، مشيرا إلى أن نصب تذكارية تعرضت للتخريب حتى أن كنائس تعرضت لإشعال النيران، وإن هذه ليست مظاهرات وإنما أعمال إرهاب محلية، وأمريكا لم تخلق من أجل الدمار، ومعالجة الكراهية تتم من خلال العدالة وسوف نقوم بتحقيقها وتحقيق النجاح.

وهدد باتخاذ قرار مباشر بنشر القوات العسكرية الأمريكية والقوات الفيدرالية، والحرس الوطنى بأعداد كافية للهيمنة على الشوارع فى الولايات المختلفة، مؤكدا أن هذا ما قاله للحكام أيضا، مشيرا إلى أنه إذا رفضت بعض الحكام ذلك فسينشر القوات العسكرية لحماية المواطنين.

من جانب آخر، أعلن الرئيس ترامب على وقع أصوات قنابل الغاز التى كان يسمع صوتها وهو يدلى ببيانه فى "روز جاردن" أنه يتخذ إجراءً رئاسياً فورياً "لوقف العنف واستعادة الأمن والسلامة في أمريكا" وأنه يقوم بتعبئة الموارد الفيدرالية لوقف أعمال الشغب والنهب.