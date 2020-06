ترامب بعد مؤتمر البيت الأبيض: أقسمت بقوانين أمتنا وهذا بالضبط ما سأفعله

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واجبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن البلاد والشعب، موضحا أنه أقسم على ذلك وهو ما يفعله الآن بالضبط.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة جديدة عبر موقع تويتر:"متابعينى الأمريكيون، واجبي الأول كرئيس هو الدفاع عن بلادنا العظيمة والشعب الأمريكي. أقسمت بقوانين أمتنا وهذا بالضبط ما سأفعله".

My fellow Americans - My first and highest duty as President is to defend our great Country and the American People. I swore an oath to uphold the laws of our Nation -- and that is exactly what I will do… pic.twitter.com/pvFxxi9BTR