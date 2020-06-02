اليوم السابع
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أمريكا تخصص مكافئة 5 ملايين دولار مقابل معلومات ضد نظام مادورو في فنزويلا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:23 م
أمريكا تخصص مكافئة 5 ملايين دولار مقابل معلومات ضد نظام مادورو في فنزويلا رئيس فنزويلا
كتب آسر أحمد

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خصصت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافئة قدرها خمسة ملايين دولار، مقابل أي معلومات تفيد بتورط نظام مادورو راميريز كاماتشو، في فنزويلا في الجرائم التي وجهتها له وزارة العدل الأمريكية بأنها عابرة للحدود.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية، بيانا، تؤكد فيه تخصيص مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة مسؤول نظام مادورو راميريز كاماتشو، الذي اتهمته وزارة العدل بارتكاب جرائم عابرة للحدود.

وعلى جانب آخر، قال نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا إنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى اليوم الاثنين، أن الجمهورية الإسلامية ستواصل شحناتها النفطية إلى فنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي نقله التليفزيون الرسمي على الهواء "إيران تمارس حقها في التجارة الحرة مع فنزويلا وهي مستعدة لإرسال سفن أخرى إذا طلبت كراكاس المزيد من الإمدادات من إيران".

وفي تحد للتهديدات الأمريكية، أرسلت إيران أسطولا من خمس ناقلات إلى الدولة المنتجة للنفط في أمريكا الجنوبية، والتي تعاني نقصا في البنزين.

 


رئيس فنزويلا

الخارجية الامريكية

مادورو راميريز كاماتشو

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