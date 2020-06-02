رئيس فنزويلا يعلن زياته لإيران لتوقيع اتفاقيات

كتب أحمد عرفة

قال نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا إنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى اليوم الاثنين، أن الجمهورية الإسلامية ستواصل شحناتها النفطية إلى فنزويلا إذا طلبت كراكاس المزيد.

وقال موسوي في مؤتمر صحفي أسبوعي نقله التليفزيون الرسمي على الهواء "إيران تمارس حقها في التجارة الحرة مع فنزويلا وهي مستعدة لإرسال سفن أخرى إذا طلبت كراكاس المزيد من الإمدادات من إيران".

وفي تحد للتهديدات الأمريكية، أرسلت إيران أسطولا من خمس ناقلات إلى الدولة المنتجة للنفط في أمريكا الجنوبية، والتي تعاني نقصا في البنزين.

وكانت قد حذرت وزارة الخارجية الإيرانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال واشنطن قوات بحرية إليها، وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن التهديدات الأمريكية ضد ناقلات النفط الإيرانية مستفزة وغير قانونية وقرصنة بحرية تشكل خطرا على الأمن والسلم العالمي.

وأضاف وزارة الخارجية الإيرانية أنه على واشنطن أن تكف عن التنمر على الساحة الدولية واحترام قوانين الملاحة العالمية، مؤكدا أنه على الإدارة الأمريكية أن تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي إجراء غير قانوني ضد ناقلات النفط الإيرانية.