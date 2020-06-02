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ألمانيا تعلن تخصيص 125 مليون يورو لليمن

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:07 م
ألمانيا تعلن تخصيص 125 مليون يورو لليمن اليمن
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تخصيص 125 مليون يورو لليمن في ظل الحرب والأزمة الإنسانية المستمرتين في البلاد، حسب وكالات.

 

وذكر وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنين، خلال مشاركته في مؤتمر المانحين الذي نظمته السعودية، أن بلاده تتعهد بتخصيص 125 مليون يورو بشكل مساعدات إنسانية لليمن.

 

وتستضيف الأمم المتحدة والسعودية مؤتمرا للمانحين لليمن، الثلاثاء، بهدف المساعدة في جمع نحو 2.4 مليار دولار لدعم هذ البلد العربي الذي يعاني سكانه من الحرب والأزمة الإنسانية منذ العام 2014 وسط أوضاع متدهورة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال المنظمون في بيان: "اليمن على حافة الهاوية. وكل المؤشرات تظهر أن COVID-19 ينتشر بسرعة في البلاد، بما يفوق قدرة منظومة الصحة الدولية".

 

 


اليمن

ألمانيا

الخارجية الألمانية

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