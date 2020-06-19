اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ولادة الطفل الثانى من جنين متجمد بعد ولادة توأمه بـ 10 سنين

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:00 م
ولادة الطفل الثانى من جنين متجمد بعد ولادة توأمه بـ 10 سنين الطفل
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد أحد المستشفيات أن امرأة صينية أنجبت ولداً يتمتع بصحة جيدة من جنين متجمد لمدة 10 سنوات،  بعد عقد من ولادة ابنها الأكبر في نفس جولة التلقيح الصناعي.وحسب "الديلى ميل" البريطانية ذهبت الأم ، السيدة وانغ البالغة من العمر 41 عامًا ، إلى أخصائي الخصوبة في عام 2009 بعد محاولتها الفاشلة في الحمل لمدة خمس سنوات .

وقال الأطباء إنهم زرعوا "مجموعة من الأجنة" باستخدام نفس الحيوانات المنوية ، وتم زرع واحدة منها على الفور ، وتم تجميد الباقي.

ولد الابن الأكبر للسيدة وانغ، في يونيو 2010 ، في مستشفى هوبي لرعاية الأم والطفل في وسط الصين، بينما ولد ابنها الأصغر الملقب يوم الثلاثاء  الماضى في نفس المستشفى.

29759818-8435619-image-a-16_1592484628854

قال تشنغ جي ، وهو طبيب من مركز الخصوبة بالمستشفى ، "من وجهة نظر طبية ، ان الاخين شقيقان توأم ولم يعط الدكتور تشنغ مزيدا من التفاصيل عن التوائم لكنه قال إن الزوج كان متساويا عند الولادة فى الوزن عند 3.48 كجم (7.7 رطل).

قالت السيدة وانغ إنه على الرغم من أن `` أطفال أنبوب الاختبار '' كانوا غير شائعين في الصين في ذلك الوقت ، فقد قررت إعطائها "المحاولة الأخيرة" بعد أن نجحت الدكتورة زينغ وفريقها في زراعة عدة أجنة من نفس المجموعة من الحيوانات المنوية.

29759798-8435619-image-a-9_1592484130950

قالت السيدة وانغ إنها وزوجها قررا إنجاب طفل آخر لأن ابنهما الكبير، ظل يسألهما عن أخت أو أخ أصغر، لذلك ، عاد الزوجان إلى نفس المستشفى والطبيب لتحقيق الرغبة، وأشار المستشفى إلى أنهم كانوا صادقين مع السيدة وانغ بشأن فرص نجاحها بالنظر إلى عمرها.

وقال الفريق إن الأطباء قاموا بإذابة الأجنة المجمدة منذ 10 سنوات ، وزرعوها في المختبر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، واختاروا الأجنة ذات "أعلى جودة" لنقلها إلى رحم السيدة وانغ.

بما أن الطفل شارك العديد من أوجه التشابه مع مولودهما الأول ، فقد أعطاه الزوجان لقب تونغ تونغ ، وهو ما يعني "نفس الشيء" باللغة الصينية.


اجنة

توائم

جنين

تلقيح صناعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة