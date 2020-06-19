ولادة الطفل الثانى من جنين متجمد بعد ولادة توأمه بـ 10 سنين

كتبت نهير عبد النبى

أفاد أحد المستشفيات أن امرأة صينية أنجبت ولداً يتمتع بصحة جيدة من جنين متجمد لمدة 10 سنوات، بعد عقد من ولادة ابنها الأكبر في نفس جولة التلقيح الصناعي.وحسب "الديلى ميل" البريطانية ذهبت الأم ، السيدة وانغ البالغة من العمر 41 عامًا ، إلى أخصائي الخصوبة في عام 2009 بعد محاولتها الفاشلة في الحمل لمدة خمس سنوات .

وقال الأطباء إنهم زرعوا "مجموعة من الأجنة" باستخدام نفس الحيوانات المنوية ، وتم زرع واحدة منها على الفور ، وتم تجميد الباقي.

ولد الابن الأكبر للسيدة وانغ، في يونيو 2010 ، في مستشفى هوبي لرعاية الأم والطفل في وسط الصين، بينما ولد ابنها الأصغر الملقب يوم الثلاثاء الماضى في نفس المستشفى.

قال تشنغ جي ، وهو طبيب من مركز الخصوبة بالمستشفى ، "من وجهة نظر طبية ، ان الاخين شقيقان توأم ولم يعط الدكتور تشنغ مزيدا من التفاصيل عن التوائم لكنه قال إن الزوج كان متساويا عند الولادة فى الوزن عند 3.48 كجم (7.7 رطل).

قالت السيدة وانغ إنه على الرغم من أن `` أطفال أنبوب الاختبار '' كانوا غير شائعين في الصين في ذلك الوقت ، فقد قررت إعطائها "المحاولة الأخيرة" بعد أن نجحت الدكتورة زينغ وفريقها في زراعة عدة أجنة من نفس المجموعة من الحيوانات المنوية.

قالت السيدة وانغ إنها وزوجها قررا إنجاب طفل آخر لأن ابنهما الكبير، ظل يسألهما عن أخت أو أخ أصغر، لذلك ، عاد الزوجان إلى نفس المستشفى والطبيب لتحقيق الرغبة، وأشار المستشفى إلى أنهم كانوا صادقين مع السيدة وانغ بشأن فرص نجاحها بالنظر إلى عمرها.

وقال الفريق إن الأطباء قاموا بإذابة الأجنة المجمدة منذ 10 سنوات ، وزرعوها في المختبر لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، واختاروا الأجنة ذات "أعلى جودة" لنقلها إلى رحم السيدة وانغ.

بما أن الطفل شارك العديد من أوجه التشابه مع مولودهما الأول ، فقد أعطاه الزوجان لقب تونغ تونغ ، وهو ما يعني "نفس الشيء" باللغة الصينية.