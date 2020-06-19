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وفاة عضو الهيئة العليا وأمين حزب الغد بكفر الشيخ مصاباً بكورونا

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:37 م
وفاة عضو الهيئة العليا وأمين حزب الغد بكفر الشيخ مصاباً بكورونا اللواء عبد اللطيف الفحل أمين عام حزب الغد
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توفى اللواء عبد اللطيف الفحل، أمين عام حزب الغد بكفر الشيخ، متاثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز68 سنة، اليوم الجمعة، بأحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسكندرية، عقب إصابته قبل أسبوع بالفيروس، حيث تم نقله للعلاج بالمستشفى، ولتدهور حالته الصحية تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة متاثرًا بالإصابة بالفيروس.

وأعلنت أسرة اللواء عبداللطيف الفحل، تشييع جنازته ودفنه بمسقط رأسه بقرية الكفر الشرقي مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وسط الإجراءات الاحترازية ، وارتداء المشيعين للكمامات .

وشغل " الفحل " منصب أمين حزب الغد بكفر الشيخ منذ 5 سنوات وعضو الهيئة العليا للحزب ،وتخرج "الفحل" من الكلية الحربية الدفعة 66حربيه (المدفعية)،حاصل على ماجستير العلوم العسكرية وبكالوريوس تجاره شعبة محاسبه (جامعة عين شمس) عام 1987، رئيس عمليات اللواء 45مدفعية، رئيس قسم التخطيط بفرع تدريب إدارة مدفعية القوات المسلح،قائد اللواء 85مدفعية الجيش الثالث الميدانى،رئيس فرع التدريب والتخطيط بإدارة المدفعية، وشغل رئيس فرع التعليم والتخطيط وشئون الدارسين بكلية القيادة والأركان.

وحصل على نوط الواجب العسكري من رئيس الجمهورية، ونوط التدريب ، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى من السيد القائد الأعلي للقوات المسلحة رئيس الجمهورية.

 

كما حصل ايضًا على ميدالية العيد الذهبي لثورة23 يوليو وميدالية العيد الفضي لحرب أكتوبر 1973، وحصل على درجة أركان الحرب بتقدير امتياز من كلية القادة والأركان عام 1991 ،وهو رئيس مجلس إدارة جمعية اللواء لتنمية المجتمع بالكفر الشرقي/الحامول.

 

 


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