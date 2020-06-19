اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية فرنسا: نريد وقفا للنار في ليبيا بأسرع وقت من خلال محادثات 5+5

الجمعة، 19 يونيو 2020 02:55 م
وزير خارجية فرنسا: نريد وقفا للنار في ليبيا بأسرع وقت من خلال محادثات 5+5 وزير الخارجية الفرنسي
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال  وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: نريد وقفا للنار في ليبيا بأسرع وقت، من خلال محادثات 5+5 العسكرية، بالإضافة إلى أن هناك خروق متكررة لقرار حظر السلاح في ليبيا، وأضاف: نأسف لخرق إيران الاتفاق النووي.

 

كما طالب وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، إيران باحترام تعهداتها النووية، وقال: نتوقع أن تلتزم إيران بتعهداتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري خارجية فرنسا وألمانيا ببرلين.

 

وكان جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وصل إلى برلين اليوم الجمعة بدعوة من نظيره الألماني هيكو ماس ، وزير الخارجية الاتحادي الالمانى، لإجراء مشاورات ثنائية ثم اجتماع وزاري، بتنسيق مع نظيرهم البريطاني دومينيك راب مكرس للملف الإيراني، وتتماشى هذه الزيارة إلى ألمانيا مع التعاون الوثيق الذي ساد بين الوزيرين في الأشهر الأخيرة في سياق الأزمة الصحية، بعد رفع القيود المرورية على الحدود المشتركة ، وسيتشاور الوزير ونظيره حول إجراءات الرفع التدريجي للضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يوليو ، إذا سمح الوضع الصحي وغير ذلك على مقترحات المفوضية الأوروبية.

 

وسيناقش جان إيف لودريان مع نظيره الألماني القضايا الأوروبية والدولية الرئيسية الحالية في إطار الأولويات التي ترغب ألمانيا في تسليط الضوء عليها.

 

 وفيما يتعلق بالملفات الدولية ، سيناقش الوزير بشكل خاص الوضع في منطقة الساحل الأفريقى ، وعملية السلام في الشرق الأوسط ، والعلاقة مع تركيا والوضع في شرق البحر المتوسط ​​، والملفات الليبية والإيرانية ، وكذلك العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

 

ومن المتوقع ان يكون الاجتماع الوزاري المخصص للملف الإيراني فرصة لمناقشة الاستراتيجية الأوروبية للأشهر المقبلة، وفي هذا الإطار ، سيؤكد جان إيف لو دريان ان هدف بلاده هو الحفاظ على اتفاق فيينا النووي لعام 2015 ، وهو أمر أساسي في الهيكل العالمي لعدم الانتشار، والإرادة المشتركة بأن تحترم إيران التزاماتها في شيء.

 

 كما سيناقش الوزير التعاون في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ودعم فرنسا المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

 


وزير خارجية فرنسا

وزير خارجية المانيا

ايران

ليبيا

عاجل

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين.. فيديو

مباشر من بكين.. الحقيقة الكاملة لموجة كورونا الثانية فى الصين.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

إمام المسجد النبوى: الصلاة على النبى من أعظم وسائل النجاة.. فيديو

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

دعم مصر: لولا 30 يونيو لاحترقت المنطقة.. والسيسى جازف بحياته لحماية الثورة

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الداخلية توزع مساعدات غذائية بكل المحافظات غداً بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة