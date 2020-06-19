اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 يونيو 2020 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير خارجية العراق: نرفض رفضاً قاطعاً التدخّل فى شؤوننا الداخلية .. فيديو

الجمعة، 19 يونيو 2020 12:38 م
وزير خارجية العراق: نرفض رفضاً قاطعاً التدخّل فى شؤوننا الداخلية .. فيديو وزير خارجية العراق فؤاد حسين
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين ، اجتماعاً مع سفراء وقائمين بأعمال دول آسيا وأمريكا اللاتينيّة وأستراليا المُعتمدين في العراق؛ وذلك في إطار الاهتمام الذي يُوليه لمناقشة الموضوعات المُشترَكة .

وأكّد وزير خارجية العراق التزام الحُكُومة العراقيّة الكامل بمُواصَلة جُهدها في مُواجَهة التحدّيات، وتجاوزها، داعياً إلى اعتماد مبدأ الحوار في حلحلة الأزمات التي تواجه المنطقة من دون التدخّل في الشؤون الداخليّة للبلدان، مُشِيراً إلى أنّ العراق يرفض رفضاً قاطعاً التدخّل في شُؤُونه الداخليّة.

أوضح الوزير العراقى ، أنه من أولوليّات الحكومة العراقية تقوية العلاقات مع العالم، وفتح آفاق للتعاون بما يحقق المصالح المُشتركة، مُضيفاً: تسعى الحكومة إلى إصلاح النظام الاقتصاديّ، في إشارة إلى الدعوة إلى فتح باب الاستثمار في العراق، لافتاً إلى أنّ اللقاء معهم هو لأجل تبادل الآراء ووجهات النظر حول تعزيز العلاقات الدبلوماسيّة، ودعم التعاون مع الشركاء.

 

 


العراق

اخبار العراق

وزير خارجيه العراق

الخارجيه العراقيه

الحكومه العراقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

خطيب الجمعة بالسيدة زينب: "يا أيها الدنيا اشهدى أن الوباء له انتهاء"..فيديو

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

أخبار مصر.. التعليم لن توزع بروتوكول كورونا على طلاب الثانوية قبل الامتحانات

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

دوريات أوروبا هتسليك فى وقت الحظر.. توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد فى مواجهة نارية بالدورى الإنجليزى.. برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إشبيلية فى الدورى الإسبانى.. وأنقرة جوجو على موعد مع إسطنبول باشاك بتركيا

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

الداخلية تقتحم بؤرة إجرامية بالجيزة وتضبط 7 كيلو هيروين..صور

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

كيس جل لكل طالب يوميا.. التعليم تعلن إجراءات حماية طلاب الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

الداخلية: التعامل بحسم مع أي موقف يؤثر على سير إمتحانات الثانوية العامة

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

مصر تطلب اجتماعا وزاريا طارئا للجامعة العربية بشأن الوضع في ليبيا

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ضبط شخص يروج لبيع سماعات صغيرة الحجم لاستخدامها فى الغش بالامتحانات

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

ملعب جوبوما الكاميرونى يستضيف نهائى دورى أبطال أفريقيا والرباط للكونفدرالية

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

الداخلية تعقم لجان الثانوية العامة بالسجون.. صور

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

اتحاد الكرة يحدد 9 شروط قبل عودة الأندية للتدريبات الجماعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة